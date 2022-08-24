Вильфанд спрогнозировал температуру до 38 градусов в ряде регионов России

Вильфанд заявил, что в ряде регионов температура воздуха достигнет 34-38 градусов

На всей европейской части России с 24 по 28 августа прогнозируется аномально жаркая погода, в некоторых регионах столбики термометров поднимутся до 34-38 градусов тепла. Такую погоду спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, его цитирует ТАСС.

«Росгидромет прогнозирует аномалии, температуру выше нормы на 7-10 градусов на большей части Северо-Западного федерального округа с 24 по 28 августа, в Коми и Калининградской области этот период будет чуть короче, до 27 августа. Температура будет достигать 27-32 градусов тепла», — сказал Вильфанд.

Метеоролог пообещал температуру выше нормы на 6-10 градусов в Центральном федеральном округе и сообщил, что температура воздуха составит 28-33 градуса тепла, а на юге в ближайшие пять дней она поднимется до 34 градусов. Вильфанд назвал подобную погоду очень жаркой для августа.

Особенно жарко будет в Южном федеральном округе — в частности, в Сочи и Туапсинском районе температура воздуха прогреется до 37-38 градусов. Аномальное тепло также придет в регионы Поволжского федерального округа — там с 24 по 26 августа температура превысит климатическую норму на 6-9 градусов и составит 30-34 градуса тепла.

Помимо этого, с жарой столкнутся регионы Уральского федерального округа. В частности, в Пермском крае, Ханты-Мансийском автономном округе, на юге Свердловской и Курганской областей столбики термометров поднимутся до 27-30 градусов, что выше нормы на 6-9 градусов.

Ранее научрук Гидрометцентра спрогнозировал длительный бахратный сезон в России, поскольку вода в морях и заливах прогрелась до высокой температуры. «Деятельный слой океана хорошо прогрелся, и уже в сентябре водная среда будет отдавать тепло в атмосферу», — объяснил Вильфанд.