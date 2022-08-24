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Канада и ФРГ договорились о создании водородного альянса

Трюдо и Шольц подписали декларацию о намерении создания водородного альянса ФРГ и Канады

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Канада и Германия договорились о намерениях создать альянс по экспорту водородного топлива в ФРГ к 2025 году.
Соответствующая декларация была подписана в Канаде в присутствии премьер-министра страны Джастина Трюдо и немецкого канцлера Олафа Шольца. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Трюдо, Канада «сможет стать надежным поставщиком [данного вида] энергии». Он напомнил, что странам Запада следует отказываться от ископаемых источников энергии, в том числе от российских, в пользу альтернативного топлива.

Канцлер Германии Олаф Шольц и министр экономики Роберт Хабек прибыли в Канаду в понедельник, 22 августа, с трехдневным визитом, чтобы найти альтернативу газу из России.

Заместитель руководителя направления «Экономика отраслей ТЭК» ЦСР Сергей Колобанов считает, что Европа точно сможет перестать закупать российский газ к 2040 году, подчеркнув, что если приложить усилия, то добиться этого можно уже к 2025 году.

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Марина Совина
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