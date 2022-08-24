В Сбербанке рассказали о преимуществах ЦФА для инвесторов

Сбербанк разместил на своей платформе первый выпуск ЦФА в рамках пилотного проекта

Между ЦФА (цифровые финансовые активы) и традиционными финансовыми инструментами нет принципиальных финансовых различий, кроме технологического процесса эмиссии и последующего оборота, предполагающего отсутствие посредников. Об этом в интервью журналу «ПЛАС» рассказал Сергей Попов, директор дивизиона «Транзакционный бизнес» Сбербанка, разместившего в начале июля на своей платформе первый выпуск ЦФА в рамках пилотного проекта.

Как пояснил Сергей Попов, в рамках первичного размещения ЦФА эмитент сам формирует проспект эмиссии и размещает его на платформе. «В Сбербанке предусмотрена электронная форма проспекта эмиссии, когда заполняется электронная анкета, на основе которой автоматически генерируется эмиссионный проспект. По своей сути это смарт-контракт на платформе, размещенный в блокчейне», — рассказал эксперт.

Так как ЦФА выпускаются в виде токена, а вся связанная с процессом эмиссии документация формируется в виде смарт-контрактов, что существенно сокращает расходы на первичное размещение ЦФА. «У эмитентов не возникает никаких ограничений по видам основной деятельности, хотя ЦФА могут различаться по бизнес-направлениям эмитента и источникам выручки: арендные платежи, недвижимость, изменение курсовой стоимости базового актива и прочее. Все они будут относиться к разным типам смарт-контрактов. Ключевой целью для нас является создание такой системы, которая позволяет эмитенту автоматически сформировать смарт-контракт, выбрав на платформе вид деятельности и заполнив стандартные данные. От бумажных контрактов можно будет попросту отказаться», — рассказал Сергей Попов.

По его словам, ключевым преимуществом для инвесторов является рынок вторичного оборота ЦФА, то есть можно самостоятельно дистанционно передать такой актив другому лицу, что делает его очень ликвидным инструментом.

«Сбербанк также продумывает вопрос минимизации рисков инвесторов, несмотря на отсутствие такого требования на законодательном уровне. Инвесторам важно донести исчерпывающую и достоверную информацию об эмитентах ЦФА. По закону оператор не несет ответственности перед инвесторами за достоверность данных на платформе. В этом контексте мы говорим о количественном и качественном привлечении инвесторов. Если та или иная платформа не будет в достаточной степени раскрывать информацию об эмитенте ЦФА, то она вряд ли станет популярной. Именно на этом будет строиться конкуренция между платформами, а открытость станет для платформ конкурентным преимуществом», — отметил Сергей Попов.

Он также рассказал, что в настоящее время платформа Сбербанка доступна ограниченному количеству пользователей, эмитентами и инвесторами могут выступать только юридические лица. «Мы проверяем ее скорость, быстродействие, клиентский путь, оцениваем киберриски — это важно, поскольку в таком виде, как у нас, технология распределенных реестров мало где используется. В дальнейшем мы планируем расширить функционал платформы. Эмитенты проявляют огромный интерес к ЦФА, прежде всего из-за снижения транзакционных расходов на привлечение финансирования и новой формы финансовой инженерии. ЦФА на недвижимость и другие активы во многих странах уже существуют. Вопрос в том, как заинтересовать покупателей, которым этот продукт пока непонятен. Необходимо объяснять преимущества ЦФА перед депозитами и другими финансовыми инструментами», — рассказал он.

В этом контексте Сбер, по словам эксперта, занимает уникальную позицию благодаря синергии технологического (Лаборатория блокчейн, ИТ-подразделения), инвестиционного и розничного подразделений банка, что позволяет предлагать клиентам высококлассные решения. «В конечном счете мы создаем платформу цифровых активов, в которой, по мере обновления законодательства, могут появиться и другие активы. Задача сложная и амбициозная, что нас только вдохновляет», — резюмировал он.