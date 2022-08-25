В Крыму посчитали плохой затеей желания Зеленского «вернуть» полуостров

Парламентарий Крыма Бобков посчитал плохой затеей желания Зеленского «вернуть» полуостров

Вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков посчитал плохой затеей планы президента Украины Владимира Зеленского попытаться вернуть контроль над Крымским полуостровом и Донбассом. Об этом сообщает РИА Новости.

«Все эти заявления – ахинея. Что-то забирать, что-то отторгать от великой державы с ядерным статусом – это плохая затея. Это осознают даже те – несмотря на то, что иногда вызывает сомнение их адекватность, – кто эти заявления делают», — сказал Бобков.

Он добавил, что такие слова также продиктованы желанием Киева удержать от социального развала то, что «некогда называлась Украиной». «Для этого они сегодня уже используют, что называется, риторику, находящуюся за гранью адекватности, пытаясь найти нелепые обоснования, почему Украину превратили в арену противостояния с Россией», — сказал Бобков.

Крым стал российским регионом в 2014 году по итогам референдума.