В Париже ограбили квартиру Венсана Касселя

В Париже ограбили квартиру французского актера Венсана Касселя

Трое молодых людей ограбили квартиру французского актера Венсана Касселя в Париже. Об этом сообщает телеканал BFMTV.

Кража со взломом произошла в ночь с 21 по 22 августа. Преступники разбили стеклянную крышу апартаментов и проникли внутрь. Касселя при этом не было дома. Что именно унесли с собой злоумышленники, не уточняется.

Полиция уже задержана троих подозреваемых. Двое из них несовершеннолетние, одному 18 лет. Молодые люди уже были известны правоохранителям за предыдущие акты кражи. Подозреваемые предстанут перед судом в ближайшее время.

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