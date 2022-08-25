Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
Силовые структуры

Россиянин выстрелил в незнакомую девочку из пневматического пистолета

Под Нижним Новгородом мужчина выстрелил в 13-летнюю девочку из пневматического пистолета

Фото: Rock Staar / Unsplash

В городе Кулебаки задержали 46-летнего россиянина, ранившего 13-летнюю девочку из пневматического пистолета. Об этом в четверг, 25 августа, «Ленте.ру» сообщили в управлении Следственного комитета России (СКР) по Нижегородской области.

По данным следствия, вечером 18 августа мужчина несколько раз выстрелил в незнакомую девочку, которая гуляла с подругой по Октябрьской улице. Ребенка госпитализировали с ранением грудной клетки.

В отношении мужчины возбудили дело по статье 213 («Хулиганство с применением оружия») УК РФ. Оружие изъяли. Суд по ходатайству следователя поместил фигуранта в СИЗО.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Елизавета Новикова
Обсудить
Последние новости
МИД России призвал американцев доплачивать работникам посольства США в Москве
Артемий Лебедев сообщил о своей болезни
В России заявили о скрываемом США объеме средств для ядерного оружия
Незнакомец оскорбил мать при детях с призывом «заклеить рот и никогда не есть»
Священник призвал родителей не нагружать детей кружками и секциями
Шольц высказался о поддержке Украины
Названа стоимость недорогих московских квартир на аукционе
Зеленский провел переговоры с Байденом
Суд оставил в силе приговор осужденному в России бывшему американскому дипломату
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов УЕФА
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.