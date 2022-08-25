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В ГД отказались связывать увеличение российской армии с событиями на Украине

Депутат Картаполов заявил, что увеличение ВС России не связано с событиями на Украине

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Указ президента Владимира Путина об увеличении численности Вооруженных сил России никак не связан с событиями на Украине. Об этом заявил «Парламентской газете» председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

Он отметил, что этот шаг главы государства стал частью реализации плана строительства и развития российской армии. По мнению Картаполова, увеличение штата не отразиться на наборе солдат срочной службы.

«У нас каждый призыв меньше, чем предыдущий, потому что основной состав войск — это военнослужащие по контракту», — подчеркнул депутат.

Он также посоветовал не реагировать на мнения относительно приказа Путина об увеличении армии со стороны западных государств.

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Анна Щербакова
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