ФСБ задержала россиянина за призывы к свержению власти

Сотрудники ФСБ задержали ульяновца за призывы к свержению власти, ему грозит до семи лет

Сотрудники УФСБ России по Ульяновской области задержали 38-летнего местного жителя из-за его призывов в соцсетях к свержению власти. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает KP.RU.

По данным издания, мужчина вел свой YouTube-канал и страницу во «ВКонтакте». Там он публиковал сообщения с призывами к смене власти насильственным путем. Силовики задержали его дома, в постели. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.

По факту произошедшего возбудили пять уголовных дел по части 2 статьи 205 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и одно дело по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности») УК РФ.

