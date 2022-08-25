Юрист раскрыла детали «штрафов за мусор» для россиян

Юрист Кудерко призвала выбрасывать вторсырье в специальные маркированные баки

Юрист Елена Кудерко заявила, что в рамках «мусорной реформы» российские власти наладили взаимодействие с региональными операторами. Поэтому теперь россиянам следует правильно выбрасывать мусор, передает «Прайм».

Кудерко раскрыла детали «штрафов за мусор» для россиян и пояснила, что на свалки нельзя вывозить потенциально опасные предметы, включая телефоны, ртутные лампы, термометры и подобные. Автомобильные шины, строительные отходы, бытовую технику, компьютеры, листья, траву и спилы деревьев, отходы химии и медицины, лампочки и аккумуляторы необходимо отдавать в пункты сбора или в магазины.

«Для вторсырья и вторичных ресурсов будут устанавливаться специальные маркированные баки и автоматы по приему, однако в первое время они будут не в каждом доме, а на площадках, в шаговой доступности», — призвала юрист.

Нарушение законодательства грозит штрафом, согласно статье 6.35 Кодекса об административных правонарушениях. При этом штрафы с россиян будет взыскать непросто, поскольку никто не намерен проверять каждый пакет с мусором. Поэтому при раздельном сборе мусора стоит опираться на увеличение уровня осознанности и информированности граждан, а также на улучшение самих пунктов сбора.