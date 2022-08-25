48-летняя Кейт Мосс искупалась обнаженной и попала на видео

Супермодель Кейт Мосс искупалась обнаженной на видео для своего бренда Cossmoss

Британская супермодель и актриса Кейт Мосс поделилась откровенным видео и порадовала фанатов. Соответсвующая съемка попала на страницу бренда Cossmoss в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремисткой и запрещенной в России).

48-летняя манекенщица опубликовала черно-белый ролик, на котором она купается обнаженной. На размещенных кадрах знаменитость заходит в воду с распущенными волосами, позируя спиной к фотографу. Известно, что таким образом Мосс анонсировала запуск собственной марки Cossmoss.

«Завораживающе и волшебно. Cosmoss — это забота о себе, созданная для современных путешествий в жизни», — подписала она пост, который набрал 575 тысяч просмотров. Поклонники восхитились внешним видом модели в комментариях. «Нереальная красотка», «Просто вау», «Жду с нетерпением», «Красивая Мосс», «Натуральность», — высказывались юзеры.

В марте 2021 года младшая сестра Кейт Мосс Лотти снялась топлес ради продажи фото в сети. Отмечается, что знаменитость сделала это с целью привлечь внимание фанатов к своему новому профилю на сайте для взрослых, пользователи которого получают доступ к контенту за определенную плату.