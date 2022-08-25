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Стало известно о всплеске интереса россиян к популярной азиатской стране

АТОР сообщил о всплеске интереса россиян к отдыху в Южной Корее

Фото: Harry Cunningham / Unsplash

Туроператоры зафиксировали всплеск интереса россиян к отдыху в Южной Корее — эксперты получили свыше трех тысяч запросов на туры в эту популярную азиатскую страну, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

Возросший интерес россиян объясняется, в частности, возможностью расплачиваться в стране картой «Мир», а также отменой карантинных ограничений. Для въезда в республику туристам достаточно предъявить результаты ПЦР-теста, сделанного не ранее чем за 48 часов до отправления, или антиген-теста на COVID-19, полученный в течение 24 часов до вылета.

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В АТОР отметили, что страна предлагает множество экскурсий, а также возможность пляжного отдыха. При этом стало известно, что пока спрос со стороны россиян на туры в Южную Корею не достиг допандемийного уровня. Отдых в республике в основном могут позволить себе обеспеченные туристы. Так, тур в страну стоит в пределах 120 тысяч рублей на человека, еще в 120 тысяч обойдутся авиабилеты в обе стороны.

При этом осложняет возможность путешествовать отсутствие прямых рейсов, а также замена безвизового режима на электронные разрешения К-ета, которые выдают не всем российским туристам.

8 июня Южная Корея полностью отменила все карантинные ограничения.

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Ксения Жарова
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