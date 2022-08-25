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Оззи Осборн вспомнил о разговоре с лошадью после употребления ЛСД

Рокер Оззи Осборн отказался от употребления ЛСД после часового разговора с лошадью

Фото: Mike Blake / Reuters

Британский музыкант, основатель группы Black Sabbath Оззи Осборн отказался от употребления ЛСД после часового разговора с лошадью. Об этом сообщает Daily Star.

73-летний рокер вспомнил, что однажды после употребления наркотика ему показалось, что с ним беседует лошадь. По его словам, под конец она сказала ему: «Отвали».

«В то время в Америке люди очень любили разбавлять свои напитки кислотой. Мне было все равно. Раньше я употреблял горсти марок за раз. Конец этому пришел, когда мы вернулись в Англию. Я употребил десять марок, а потом пошел гулять в поле. В итоге я стоял там и около часа болтал с лошадью», — поделился Осборн.

Он не впервые рассказывает о своем опыте с наркотиками. Ранее Осборн говорил о попытке убить жену Шэрон после употребления запрещенных веществ. Инцидент произошел в 1989 году. По словам рокера, во время случившегося он чувствовал себя спокойнее, чем когда-либо в жизни. Затем он проснулся в тюрьме и попытался узнать, как там оказался. Полицейский ответил, что его арестовали за покушение на убийство.

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Марина Погосян
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