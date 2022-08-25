Четырех человек арестовали за организацию незаконной миграции в Россию

В Москве четырех уроженцев Средней Азии арестовали за организацию незаконной миграции

Сотрудники транспортной полиции совместно с коллегами из Москвы, следователями и оперативниками ФСБ пресекли деятельность группы, организовавшей незаконную миграцию. Об этом в четверг, 25 августа, «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, соучастники изготавливали и продавали иностранцам поддельные документы, в том числе миграционные карты, паспорта, водительские удостоверения. Их офис находился в техническом помещении столичного вокзала.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 322.1 («Организация незаконной миграции») УК РФ, уточняет «Ленте.ру» официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова. При поддержке росгвардейцев были задержаны организатор деятельности и трое его соучастников — уроженцы Средней Азии в возрасте от 27 до 37 лет. На данный момент они арестованы.

Кроме того, за нарушение российского миграционного законодательства к административной ответственности привлекли 18 иностранцев.

Правоохранители изъяли у фигурантов компьютеры, 280 незаполненных бланков миграционных карт и штампы с датами о пересечении границы России, печати российских госорганов, поддельные отрывные части уведомлений о прибытии иностранцев в Россию, водительские удостоверения, а также другие документы и предметы. Кроме того, у них было обнаружено около миллиона рублей.

Предположительно, подельники предоставили поддельные документы трем тысячам иностранцев.