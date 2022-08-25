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Жара в российском городе побила три рекорда за неделю

В Великом Новгороде аномальная жара установила три рекорда за неделю

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Аномальная жара, которая установилась в Великом Новгороде, за неделю побила три рекорда. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местный гидрометцентр.

«16 августа воздух в областном центре прогрелся до 30 градусов (в тени). Предыдущий суточный максимум, 29,4 градуса, был зарегистрирован 16 августа 2007 года», — рассказали синоптики.

Второй температурный рекорд был установлен в городе 18 августа, когда столбики термометров поднялись до отметки в плюс 30,3 градуса. Предыдущий рекорд для этого дня фиксировался в Великом Новгороде почти 100 лет назад — в 1924 году, когда воздух прогревался до плюс 28,4 градуса.

Еще один температурный максимум был зафиксирован 23 августа. Термометры показали плюс 29,9 градуса, что на 0,3 градуса превысило предыдущий суточный рекорд, державшийся с 1972 года.

При этом абсолютный температурный рекорд за все время метеонаблюдений был установлен в Великом Новгороде 28 июля 2010 года. Тогда воздух в городе прогрелся до плюс 36,1 градуса.

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Варвара Кошечкина
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