В прославившейся пытками тюремной больнице Саратова совершен суицид

В прославившейся пытками тюремной больнице ОТБ-1 Саратова покончил с собой заключенный

В тюремной больнице Саратова — ОТБ-1 — найден мертвым заключенный. Об этом сообщает KP.RU.

24 августа тело осужденного М. было обнаружено в терапевтическом отделении больницы без признаков жизни. Реанимационные мероприятия не увенчались успехом. По предварительным данным, осужденный покончил с собой. Следственный комитет России (СКР) проводит проверку по факту суицида.

Погибшему было 24 года, он оставил предсмертную записку, в которой просил прощения у матери, добавляет «СаратовИнформ».

ОТБ-1 печально прославилась весной тем, что там массово пытали и издевались над заключенными. 16 мая сообщалось об аресте в Москве двоих тюремных санитаров медучреждения, которые насиловали осужденных. Один из них ранее был судим за убийство, а второй — за кражу, грабеж и разбой. Используя швабру, они надругались, как отмечается, над 30 заключенными.

По данным Генпрокуратуры, по фактам пыток в ОТБ-1 расследуются 12 уголовных дел об изнасилованиях, вымогательстве, превышении должностных полномочий. Они находятся на личном контроле главы СКР Александра Бастрыкина.