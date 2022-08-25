Врач назвала безопасную альтернативу подорожавшим почти в два раза прокладкам

Врач Селихова предупредила об интимном парниковом эффекте из-за многоразовых прокладок

Неправильное использование многоразовых средств гигиены грозит интимным «парниковым эффектом», предупредила врач акушер-гинеколог, руководитель экспертного центра женского здоровья Института репродуктивной медицины REMEDI Мария Селихова. Безопасную альтернативу подорожавшим почти в два раза прокладкам она назвала в беседе с «Лентой.ру».

Она отметила, что многоразовые средства интимной гигиены удобны в применении, отвечают тренду на экологичность и отличаются от обычных только тем, что их можно стирать. Однако, напомнила Селихова, у таких тканевых прокладок есть срок службы. «Основной недостаток прокладок для многоразового использования — нарушение режима ношения и кратности использования средства. Как следствие — возникновение в зоне вульвы парникового эффекта. Это состояние может спровоцировать такие заболевания как вульвовагинит и вульвит», — предостерегла врач.

Независимо от того, какими средствами гигиены во время месячных пользуется женщина — одноразовыми или многоразовыми, — необходимо следовать рекомендациям врачей и производителей, напомнила гинеколог. «Очень важна смена прокладок или менструальных многоразовых трусов каждые 3-4 часа. В период менструации лучше носить удобное белье, которое не стесняет движений, и чаще менять средства интимной гигиены», — сказала она.

Ранее сообщалось, что инфляция в России сильнее всего ударила по женским гигиеническим прокладкам. Цена товара выросла на 40 процентов с начала 2022 года, и прокладки, отметил директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец, стали самым подорожавшим за полгода товаром.