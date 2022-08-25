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Приятели убили россиянку с пятилетней дочерью и закопали их тела в лесу

В Перми женщина с приятелем зарезали 45-летнюю подругу и задушили ее пятилетнюю дочь

Фото: Максим Константинов / Globallookpress.com

В Перми пропавших 45-летнюю жительницу Башкирии и ее пятилетнюю дочь убили знакомые. Об этом в четверг, 25 августа, сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По данным издания, мать с ребенком приехали в гости к знакомым. Взрослые выпивали, после чего мужчина взял нож и ударил им россиянку в шею и сердце, нанеся ей смертельные ранения, а затем задушил девочку. Соучастники отвезли тела в лес и закопали.

Отмечается, что хозяйка дома заранее подговорила приятеля убить гостей. Мотив преступления пока неизвестен.

Подозреваемая в убийстве была ранее судима за сбыт наркотиков, а ее подельник — за угрозу убийством. Он вышел из колонии в 2022 году. Сначала сообщники говорили, что во время застолья между друзьями произошел конфликт и мать с дочерью уехали из их квартиры.

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Екатерина Власова
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