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Премьер Финляндии извинилась за фотографию с вечеринки в официальной резиденции

Премьер Финляндии Марин извинилась за фотографию с вечеринки в официальной резиденции
Санна Марин

Санна Марин. Фото: Heikki Saukkomaa / Lehtikuva / Reuters

Оказавшаяся в центре скандала премьер-министр Финляндии Санна Марин извинилась за откровенные кадры, сделанные на вечеринке в официальной резиденции главы правительства. Об этом сообщает Reuters.

«Я думаю, что эта фотография не соответствует действительности. Прошу прощения, я думаю, что это фото не должно было быть сделано, но в остальном ничего экстраординарного на тусовке не произошло», — заявила она.

На опубликованном в сети снимке две полуголые девушки целуются на пляже и держат в руках табличку с надписью «Финляндия».

Марин уточнила, что кадры были действительно сделаны в официальной резиденции, после музыкального фестиваля Ruisrock. Также она рассказала, что в тот же день «купалась и проводила время в сауне» с друзьями.

Ранее стало известно, что тест на наркотики, который сдала премьер-министр Финляндии на фоне скандала, оказался отрицательным. По данным пресс-службе финского правительства, премьер-министр оплатила тест на наркотики из личных средств.

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Николай Чигасов
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