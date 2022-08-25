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Порошенко рассказал о требовавшей камуфляж и оружие жене

Бывший президент Украины Порошенко рассказал о желании жены вступить в тероборону

Фото: РИА Новости

Бывший президент Украины Петр Порошенко рассказал о желании жены Марины вступить в войска территориальной обороны. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика Страны».

По словам политика, супруга изъявила желание быть вместе с ним сразу же, как узнала, что его партия «Европейская Солидарность» планирует создать свой батальон теробороны.

Марина Порошенко отказалась эвакуироваться и потребовала у мужа достать ей камуфляж и оружие. «Ее реакция мне запомнится на всю жизнь. Она была очень удивлена и не допускала даже такого мнения», — рассказал он.

Ранее Порошенко заметили в аэропорту Варшавы. Он прогуливался по ВИП-терминалу с бутылкой шампанского в руках. Политика сопровождала жена Марина и охрана.

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Алевтина Запольская
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