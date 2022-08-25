Лидер КНДР Ким Чен Ын построил восемь особняков, чтобы его враги не знали, где он спит

Лидер КНДР Ким Чен Ын построил восемь особняков для защиты от покушения. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на исследование портала North Korea Leadership Watch.

На опубликованных спутниковых снимках видны текущие и законченные строительные работы над жилыми домами в двух элитных районах в центре Пхеньяна. Новые особняки располагаются в комплексе Чангвансан, в так называемом «Запретном городе», где живет и работает Ким Чен Ын и другие ключевые представители северокорейской элиты. Дома находятся через дорогу от офисных зданий отделов ЦК правящей партии. Департаменты являются одними из самых влиятельных институтов в политической культуре КНДР, поскольку они контролируют работу правительства, сил безопасности и военных организаций. Издание также определило новое здание охраны и несколько свободных участков земли, где могут быть построены еще три-пять жилых домов.

Аналитик, директор и основатель North Korea Leadership Watch Майкл Мэдден в беседе с Daily Mail заявил, что одной из возможных причин строительства была задача усложнить поиск местонахождения Ким Чен Ына, чтобы его враги не знали, где он спит, и не смогли совершить удар.

«Это будет атака из-за пределов страны, нацеленная на руководство Северной Кореи, а также на командование и контроль над ее военными активами», — пояснил Мэдден.

По его словам, это «еще один раунд в "игре в кошки-мышки", в которой лидер Северной Кореи ускользает от фиксации своего местоположения спутниковыми снимками». Эксперт отметил, что иногда для этого используются ложные кортежи, подземные сооружения, а также выезды ранним утром. «Если вы думаете, что он в одном доме, то подумайте еще раз, он может быть в другом», — иронично заметил он.

Мэдден также выразил мнение, что «параноидальная тактика» северокорейского лидера восходит к первому императору Китая Цинь Шихуану, который, как считается, каждую ночь ложился спать в разным комнатах, чтобы избежать нападения.