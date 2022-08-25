Названы пять прогнозов конфликта на Украине на ближайшие полгода

The Guardian назвал пять сценариев развития конфликта на Украине в ближайшие полгода

Журналист издания The Guardian Дэн Саббаг назвал пять возможных сценариев развития конфликта на Украине в течение ближайших шести месяцев.

Согласно первому прогнозу, конфликт на Украине затянется еще на год, однако будет не таким интенсивным, как весной. Другой сценарий предполагает, что у Украины закончатся средства для эффективного наступления.

В третьем сценарии сказано, что Россия будет прорываться вперед, однако ее целью будет удерживание территорий Украины. Также автор статьи упомянул о зиме, которая ускорит наступление нового кризиса.

В пятом сценарии журналист отметил, что Запад должен определиться: Украина должна победить или же просто держаться на плаву, поскольку западные страны не покрывают потребности Киева.

Россия проводит специальную операцию на Украине с 24 февраля. Как уточнил президент России Владимир Путин, Москва будет преследовать на Украине лиц, совершивших преступления против мирного населения и российских граждан.