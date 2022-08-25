Spiegel: иностранные наемники пожаловались на злоупотребления командиров ВСУ

Иностранные наемники разочаровались в украинском командовании. Об этом пишет немецкий Spiegel.

Бойцы Интернационального легиона ВСУ рассказали, что командиры отправляли их на самоубийственные задания, зачастую без какой-либо подготовки и подкрепления или планов эвакуации. В частности, описывается случай, когда наемникам приказали вернуться на позицию, разведанную российскими войсками, в результате четверо погибли, несколько были ранены, а один наемник взят в плен.

Кроме того, бойцы рассказали о случаях мародерства и торговли оружием. «Солдаты моего подразделения должны были ворваться в торговый центр, чтобы собрать мебель, электронику и другие ценности», — рассказал один из наемников. Другой наемник подтвердил это, заявив, что ему было стыдно выполнять приказ украинского командования.

По информации издания, большинство незаконных приказов исходили от некоего Саши Кучинского, одного из командиров легиона. Предположительно, его настоящее имя — Петр Капусцинский, поляк, который разыскивался на родине за мошенничество. На Украине его преследовали за грабеж, сексуальное насилие и незаконное владение оружием, однако ему удалось избежать наказания, вступив в армию.