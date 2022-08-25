В Совфеде отреагировали на итоги голосования за антироссийскую резолюцию в ООН

Сенатор Климов: Украина рассчитывала на расширение круга стран, которые осуждают Россию

Результаты голосования за антироссийскую резолюцию на заседании Организации Объединенных Наций (ООН) продемонстрировали, что в мире нет нарастания антироссийского движения. Так на них отреагировал глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов, пишут «Известия».

По словам сенатора, Украина, по-видимому, рассчитывала, что резко расширится круг стран, которые осуждают Россию. «Не вышло», — подчеркнул Климов.

Он добавил, что проголосовать против резолюции — не значит поддержать Россию. У многих стран «есть свои резоны». Так, например, ряд государств помнит колониальное прошлое Запада, кто-то и так осуждал имперскую политику США, а кто-то вообще не голосовал, заключил парламентарий.

Ранее стало известно, что менее трети стран-членов ООН подписали антироссийское заявление по ситуации на Украине. Из 193 стран ООН 54 поддержали заявление по ситуации на Украине, среди них — США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина.