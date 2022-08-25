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Менее трети стран ООН поддержали антироссийское заявление по Украине

Менее трети стран ООН поддержали антироссийское заявление по ситуации на Украине

Фото: Eric Thayer / Reuters

Менее трети стран-членов Организации Объединенных Наций (ООН) подписали антироссийское заявление по ситуации на Украине. Документ прочитали в среду, 24 августа, в штаб-квартире организации, сообщает РИА Новости.

Из 193 государств ООН 54 поддержали заявление по ситуации на Украине, среди них — США, Британия, Албания, Австралия, Канада, Чехия, Грузия, Франция, Япония, Латвия, Литва, Италия, Испания и сама Украина. Документ зачитал украинский постпред при ООН Сергей Кислица.

Страны выразили сожаление о том, что Россия не остановила свою специальную военную операцию на Украине. Они выступили против ракетных ударов Москвы и осудили их.

«Мы по-прежнему привержены суверенитету, независимости, единству и территориальной целостности Украины в рамках ее международно признанных границ», — подчеркивается в заявлении, зачитанном Кислицей.

Авторы документа также призвали Россию к немедленному прекращению боевых действий на Украине.

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Марина Совина
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