Раскрыт переломный момент для рубля осенью

Экономист Бадалов допустил ослабление рубля осенью при росте спроса на него

Экономист Лазарь Бадалов заявил, что обычно осенью рубль проходит этап ослабления. Однако в этом году обстоятельства могут измениться, передает «Прайм».

Бадалов объяснил, что на данный момент выплаты по внешним долгам, как и импорт, осуществляются в рублях. Ввоз товаров значительно упал из-за проблем в логистике, добавил он. На фоне девалютизации накоплений россиян национальная валюта остается стабильной. «Сейчас граждане в большей степени решают проблему девалютизации своих сбережений, а не наоборот», — подчеркнул специалист.

Экономист добавил, что благодаря санкциям Запада российская валюта укрепилась. Однако он раскрыл переломный момент для рубля осенью и допустил его ослабление при росте спроса на него.

Ранее старший аналитик «Альфа-Капитала» Максим Бирюков допустил ослабление рубля до конца 2022 года. По его мнению, это произойдет, если прокачка газа через трубопровод «Северный поток» остановится.