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Посетившую Таиланд россиянку удивило отношение местных к русским и украинцам

Автор «Яндекс.Дзена» Ершова рассказала, что в Таиланде испытывают неприязнь к россиянам

Фото: Kazuo ota / Unsplash

С недавних пор жители Таиланда выражают сдержанную неприязнь к россиянам и симпатию к украинцам. Об этом на своей странице в «Яндекс.Дзене» рассказала российская туристка Марина Ершова.

По словам путешественницы, раньше тайцы причисляли россиян, украинцев и белорусов к одной нации. Они не различали туристов из этих стран по внешнему виду, к тому же все они говорили на одном русском языке. Однако девушку удивило, что отношение к отдыхающим из России резко изменилось после обострения украинского кризиса в феврале.

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«Сейчас тайцы познали остальную географию, наконец, узнав, где находится Белоруссия, Украина и Россия, и что мы все разные, — сообщила автор публикации. — А туристы из этих стран "вспомнили" свой язык и разговаривают теперь только на родном».

Путешественница добавила, что один местный житель поведал ей, почему тайцы не очень любят русских. По его мнению, жители считают россиян «агрессивными пьяницами», нередко устраивающими скандалы в отелях и ресторанах. Более того, девушка отметила, что путешественники из РФ не стесняются торговаться, от чего тайцам порой становится «тошно».

«Конечно, речь не о всех туристах, надеюсь, что большинство гостей из России приезжают без вредных привычек и не выставляют свой характер в нетрезвом состоянии напоказ», — отметила она.

Ранее в августе другая российская туристка рассказала об отношении к русским в Египте. По словам девушки, за все время отдыха она не заметила никакого предвзятого отношения к отдыхающим из России.

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Фариза Бацазова
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