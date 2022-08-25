Посол Украины в Ватикане раскритиковал папу Римского за слова о Дугиной

Посол Украины в Ватикане Юраш раскритиковал папу Римского Франциска за слова о Дугиной

Посол Украины в Ватикане Андрей Юраш раскритиковал папу Римского Франциска. Своим мнением он поделился в Twitter.

Недовольство Юраша вызвали слова Франциска о том, что политолог и журналист Дарья Дугина, погибшая при взрыве в Подмосковье, является одной из «невинных жертв войны».

«Нельзя говорить в одних категориях об агрессоре и жертве, насильнике и изнасилованном; как можно назвать одного из идеологов русского империализма невинной жертвой?» — обратился дипломат к папе Римскому. Он также написал, что его «разочаровала» позиция понтифика.

Дарья Дугина погибла 20 августа в результате подрыва автомобиля на Можайском шоссе. 22 августа в ФСБ заявили о раскрытии ее убийства. По данным ведомства, его организовали украинские спецслужбы, а исполнительницей убийства является гражданка Украины Наталья Вовк.