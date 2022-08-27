Кардашьян и Сталлоне попали в список нарушителей ограничений расхода воды в США

Кардашьян и Сталлоне попали в список звезд, нарушивших ограничения расхода воды в США

В США составили список знаменитостей, нарушивших правила по ограничению расхода воды. В перечень попали в том числе модели Ким и Кортни Кардашьян, актер Сильвестр Сталлоне и его коллега Кевин Харт, а также бывший баскетболист Дуэйн Уэйд. Об этом сообщает Los Angeles Times.

Звезды в совокупности превысили лимит в три миллиона литров. Они использовали более 500 процентов свыше установленного бюджета на воду. Уэйд объяснил превышение лимита на 1400 процентов неполадками с бассейном, а адвокат Сталлоне Марти Сингер заявил, что деревья на участке актера погибнут без полива.

Ограничения на потребление воды в Калифорнии ввели из-за сильнейшей засухи. Теперь нарушителям предстоит установить ограничители на систему водоотведения в своих домах, отмечается в публикации.

Ранее стало известно, что сильнейшая за тысячелетие засуха привела к подорожанию кетчупа в США. Стоимость помидоров, томатной пасты и соусов в США увеличилась.

