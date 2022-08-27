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«Солнцепек» уничтожил украинских военных под Артемовском

РИА Новости: ТОС-1А «Солнцепек» уничтожила украинских военных под Артемовском

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

В ходе спецоперации на Украине корреспонденты РИА Новости увидели, как была применена тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек», уничтожившая под Артемовском в ДНР украинских военных. В тот момент бойцы ВСУ планировали новую контратаку.

В момент, когда была предпринята попытка контратаки, действия военных были замечены. Бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» применили тяжелую огнеметную систему. Удар нанесли прямо «по скоплению войск противника». В итоге были уничтожены десятки украинских военных. Атака в этом месте была отбита, сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что российские ВКС ликвидировали «до 100 националистов 14-й мехбригады ВСУ» вблизи села Дергачи под Харьковом. Удар был нанесен по пункту временной дислокации бригады. Также были поражены три машины реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град».

Помимо этого, российские военные ликвидировали склад боеприпасов, предназначенных для американских РСЗО HIMARS. Уничтожен склад 44-й артиллерийской бригады ВСУ вблизи Преображенки в Днепропетровской области.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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