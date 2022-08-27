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В США рассказали о заставляющем «нервничать» Россию бомбардировщике

19FortyFive: бомбардировщик B-21 Raider заставляет «нервничать» Россию и Китай

Фото: Alan Radecki / Wikimedia Commons

Американский перспективный стратегический бомбардировщик B-21 Raider, первый полет которого запланирован на начало 2023 года, заставляет «нервничать» Россию и Китай. Об этом рассказывает обозреватель 19FortyFive Стив Балестриери.

Автор напоминает, что сто самолетов B-21 Raider должны стать основой воздушной компоненты ядерной триады США на ближайшие 30-40 лет. Не исключается, что эти стратегические бомбардировщики «в качестве средства сдерживания экспансионистских целей Китая в южной части Тихого океана» получит Австралия.

Балестриери отмечает, что B-21 Raider станет самым высокотехнологичным американским стратегическим бомбардировщиком, который в перспективе заменит действующие самолеты B-1B Lancer, B-2 Spirit и B-52 Stratofortress.

«Raider сможет преодолевать противовоздушную оборону противника в любой точке мира, поражать цели и благополучно возвращаться домой, чего не могут сделать 90 процентов нынешнего парка американских бомбардировщиков», — говорится в публикации.

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Автор отмечает, что B-21 Raider может получить ведомые беспилотники, которые еще больше увеличат радиус боевого применения бомбардировщика.

В августе издание The Drive, ссылаясь на патентную документацию, заметило, что перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА) не только напоминает американский стратегический бомбардировщик B-2 Spirit, но и имеет существенные отличия от него.

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Иван Потапов
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