Россиянам напомнили об отключении бытовой техники перед отъездом в отпуск

Директор Гильдии УК ЖКХ Москвина: бытовую технику перед отъездом в отпуск нужно отключать

Бытовую технику следует отключать от питания перед отъездом в отпуск для безопасности и экономии на счетах. Об этом россиянам напомнила директор Гильдии управляющих компаний в ЖКХ Вера Москвина в интервью «Вечерней Москве».

«Я настоятельно рекомендую и призываю выключать абсолютно всю технику из розеток. Нет никакой необходимости оставлять стиральную машину или микроволновую печь. Они будут расходовать электроэнергию, а владелец квартиры заплатит лишние денежные средства», — пояснила Москвина.

Она также подчеркнула, что холодильник необходимо не только выключить, но и разморозить. Это позволит избежать вероятности потопа в случае его отключения при скачках электричества.

Ранее в Госдуме напомнили о праве жильцов аварийных и ветхих домов претендовать на перерасчет платы за «коммуналку» при длительном отъезде из дома. Перерасчет касается всех коммунальных платежей, кроме тепла. Кроме того, неизменными останутся жилищные платежи, вроде уборки дома, взносов в жилфонд и платы за лифт.