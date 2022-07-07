В Госдуме назвали имеющую право на скидку по ЖКХ категорию россиян

Депутат Разворотнева: скидка по ЖКХ после отпуска положена только жильцам аварийных домов

Заместитель представителя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева напомнила россиянам, в каких случаях полагается скидка на жилищно-коммунальные услуги. По ее словам, претендовать на перерасчет платы за «коммуналку» при длительном отъезде из дома, — например, в отпуск — могут только жильцы аварийных и ветхих домов. Об этом она рассказала в интервью РИА Новости.

Она уточнила, что до 2017 года на перерасчет коммунальных платежей при отсутствии более пяти дней могли подать жильцы любых квартир, в которых не были установлены счетчики.

«Сейчас все усложнилось и на перерасчет платы могут рассчитывать исключительно жильцы домов, в которых счетчики невозможно установить технически. На практике это касается в основном жильцов аварийных и ветхих домов», — пояснила депутат.

Для получения перерасчета нужно обратиться в управляющую компанию или ТСЖ и получить подтверждающий акт обследования дома. Эти документы вместе с заявлением затем нужно отнести в МФЦ. Подать заявление на перерасчет можно в течение 30 дней с момента возвращения из отпуска.

Разворотнева уточнила, что перерасчет касается всех коммунальных платежей, кроме тепла. Кроме того, неизменными останутся жилищные платежи, вроде уборки дома, взносов в жилфонд и платы за лифт.

Ранее результаты опроса специалистов выяснилось, что большинство россиян не разбираются в счетах за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и не полностью понимают, за что платят деньги. По оценкам аналитиков, лишь 33 процента респондентов знают, за что отвечают все строчки в квитанции, самостоятельно снимают показания и сверяют данные.