Оценено понимание россиянами квитанций ЖКУ

«Домиленд»: большинство россиян не разбираются в счетах за жилищно-коммунальные услуги

Большинство россиян не разбираются в счетах за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) и не полностью понимают, за что платят деньги. К такому выводу пришли в результате опроса специалисты разработчика IT-платформ для застройщиков и управляющих организаций «Домиленд», пишет РИА Новости.

По оценкам аналитиков, лишь 33 процента респондентов знают, за что отвечают все строчки в квитанции, самостоятельно снимают показания и сверяют данные. Другие 27 процентов россиян не вникают в этот вопрос и подключают автоплатеж. Еще 16 процентов граждан не понимают, как рассчитываются платежи за ЖКУ, а 13 процентов признались, что не оплачивают квитанции. При этом отдельные строки в квитанции могут прокомментировать 11 процентов опрошенных.

«Четверть всех опрошенных вообще не вникают в эти вопросы. Они считают, что вряд ли смогут на что-то повлиять, 28 процентов знают, что оплачивают, помимо обязательных пунктов, еще и часть услуг или сервисов, которые не используют, 11 процентов не понимают, как сформирована цена по одной-двум позициям, а 7 процентов разбираются в счете 50/50 и платят по общим тарифам с переплатой», — пояснили в «Домиленде». Специалисты предупредили, что низкий уровень ЖКХ-грамотности населения приводит к росту задолженности по оплате коммунальных услуг и снижению платежной дисциплины.

Ранее в платежках ЖКУ захотели сделать новую строку — «за текущий ремонт». С таким предложением выступила зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По мнению парламентария, также необходимо полностью согласовывать с собственниками все планирующиеся работы.