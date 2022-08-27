Объяснен удар по ВСУ со стороны ВДВ на Николаевско-Криворожском направлении

Эксперт Сивков объяснил предотвращение прорыва ВСУ на Николаевско-Криворожском направлении

Российские десантники остановили прорыв Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Николаевско-Криворожском направлении, чтобы предотвратить попытку украинской стороны выдать прорыв за особую победу Киева. Об этом, объясняя удар по украинским войскам, заявил военный эксперт Константин Сивков, сообщают «Известия».

«Наши войска наносят поражение противнику систематически, не переходя в контрнаступление, так как основные усилия сосредоточены на славянском и краматорском направлениях. (…) Была предпринята попытка тактической атаки несколькими бронированными машинами и пехотой», — сказал специалист.

По его мнению, прорыв ВСУ — это попытка разведки боем или попытка улучшить тактическое положение. Для этого со стороны Украины наступали около 200-300 военнослужащих и 15-20 бронированных машин. Жертв среди российских военных не было, так как бой был дальним, подчеркнул эксперт.

О том, что российские десантники смогли остановить прорыв военных Украины на Николаевско-Криворожском направлении, стало известно 27 августа. Силы мотопехотных подразделений при поддержке боевых машин пехоты Украины пытались прорваться, но им это не удалось.