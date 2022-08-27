Диетолог предупредила о вреде избыточного употребления фруктов

Врач-диетолог Русакова предупредила о вреде избыточного употребления фруктов

Врач-диетолог, член национальной ассоциации диетологов, нутрициологов, кандидат медицинских наук Дарья Русакова в беседе с URA.RU сообщила о вреде избыточного употребления фруктов.

По ее словам, фруктовые кислоты в избыточном количестве могут оказывать раздражающие действия на слизистую желудочно-кишечного тракта. «У людей, имеющих хронические заболевания желудка и кишечника, это может спровоцировать обострение. Это могут быть кислые яблоки, сливы», — предупредила она.

Русакова объяснила, что организм не справится с таким количеством клетчатки. Она также призвала тщательно мыть фрукты перед употреблением.

Ранее в августе эксперт по правильному питанию и фитнес-тренер Яна Логвина перечислила россиянам привычки, которые чаще всего мешают быстрому похудению. Специалистка назвала одной из самых распространенных ошибок поздние перекусы и ужины. Избавляться от такого режима она посоветовала постепенно, так как организм, вероятно, будет оказывать сопротивление. Утверждается, что для формирования новых пищевых привычек необходим 21 день.

