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Россиянин второй раз выиграл ЧМ по игре на воображаемой гитаре

Россиянин Блюменкранц второй раз стал чемпионом мира по игре на воображаемой гитаре

Фото: Eeva Riihelä / IMAGO

Россиянин Кирилл Блюменкранц второй раз в истории стал победителем чемпионата мира по игре на воображаемой гитаре. Музыкант выступает под флагом Франции. Финал конкурса проходил вечером 26 августа в финском городе Оулу​​​, передает РИА Новости.

«Кирилл "Guitarantula" Блюменкранц, представитель Франции, стал новым чемпионом мира по игре на воображаемой гитаре, набрав наибольшее количество баллов (35,2) в сегодняшнем мировом финале», — объявили ведущие конкурса.

Второе место занял француз Фредерик Ро с песней «French Kiss» (35 баллов ровно). Третье место (все по 34,9 балла) поделили между собой три гитариста: Чарльз Кариуки «Slim» Ндунгу из Кении, Алекс «Jinja Assasin» Робертс из Австралии и Аполлин «Lady Attila» Андрейс из Франции.

Первый раз Кирилл Блюменкранц выиграл чемпионат мира по игре на воображаемой гитаре в августе 2015 года. Тогда он стал первым представителем из России, победившем на Air Guitar World Championships за 20-летнюю историю соревнования.

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Юлия Мискевич
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