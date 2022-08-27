В Молдавии заявили о готовности ехать в Россию для переговоров по газу

Глава оппозиционной партии Молдавии заявил о готовности ехать в РФ для переговоров по газу

Глава молдавской оппозиционной партии «Шор» заявил, что готов поехать в Россию, чтобы договориться о взаимовыгодном контракте на газ для республики. Об этом он сообщил в видеообращении, посвященном отмечаемому в субботу дню независимости Молдавии, пишет ТАСС.

Он обратился к правительству России и руководству «Газпрома» с просьбой «согреть наши дома» и помочь Молдавии обрести истинную независимость. «Я лично готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа в Молдову, на условиях, которые не будут уничтожать нашу с вами независимость, унижать граждан и калечить нашу экономику», — подчеркнул Шор.

Лидер оппозиционной партии добавил, что убежден в том, что Кишинев «может заключить взаимовыгодное соглашение с Газпромом».

В октябре 2021-го года «Газпром» заключил с Молдавией новый долгосрочный контракт, по условиям которого закупочная цена пересматривается ежемесячно и рассчитывается исходя из текущих рыночных котировок. В итоге тарифы для населения за последние год, по словам президента Молдавии Майи Санду, выросли в шесть раз.