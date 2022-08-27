Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Молдавии заявили о готовности ехать в Россию для переговоров по газу

Глава оппозиционной партии Молдавии заявил о готовности ехать в РФ для переговоров по газу

Фото: Omid Armin / Unsplash

Глава молдавской оппозиционной партии «Шор» заявил, что готов поехать в Россию, чтобы договориться о взаимовыгодном контракте на газ для республики. Об этом он сообщил в видеообращении, посвященном отмечаемому в субботу дню независимости Молдавии, пишет ТАСС.

Он обратился к правительству России и руководству «Газпрома» с просьбой «согреть наши дома» и помочь Молдавии обрести истинную независимость. «Я лично готов отправиться в Москву на переговоры по поставкам газа в Молдову, на условиях, которые не будут уничтожать нашу с вами независимость, унижать граждан и калечить нашу экономику», — подчеркнул Шор.

Лидер оппозиционной партии добавил, что убежден в том, что Кишинев «может заключить взаимовыгодное соглашение с Газпромом».

В октябре 2021-го года «Газпром» заключил с Молдавией новый долгосрочный контракт, по условиям которого закупочная цена пересматривается ежемесячно и рассчитывается исходя из текущих рыночных котировок. В итоге тарифы для населения за последние год, по словам президента Молдавии Майи Санду, выросли в шесть раз.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
Смягчение правил покупки валюты объяснили
Юрист перечислила признаки финансового абьюза в семье
На крыше военного госпиталя в Праге произошел пожар
Военкор раскрыл обстоятельства гибели американского наемника на Украине
В Молдавии заявили о готовности ехать в Россию для переговоров по газу
Российский стилист назвал трендом один вид откровенной одежды
Вучич заявил об отзыве признания независимости Косова семью странами
Пенсионер подстриг живую изгородь перед домом и разбогател
Турецкую певицу арестовали из-за шутки об извращенности религиозных школ
В Германии рассказали о ночующих на улице Нидерландов украинских беженцах
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.