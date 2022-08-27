Израиль нанес ракетный удар по сирийскому научному центру

ЦПВС: ВВС Израиля нанесли ракетный удар истребителями F-16 по сирийскому научному центру

ВВС Израиля нанесли ракетный удар четырьмя истребителями F-16 по сирийскому научному центру. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике генерал-майор Олег Егоров. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, истребители выпустили четыре крылатые ракеты и 16 управляемых авиационных бомб по объектам на территории научно-исследовательского центра в городе Масьяф, в результате повреждены склады спецоборудования.

«Дежурными силами ПВО ВС Сирийской Арабской Республики из комплексов российского производства "Панцирь-С1" и "С-75" уничтожены две ракеты и семь управляемых авиационных бомб», — указал генерал.

Кроме того, по данным ЦПВС, за прошедшие сутки боевики запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» три раза обстреляли Алеппо и один раз Латакию. Трое сирийских военнослужащих получили ранения.