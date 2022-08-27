Хабенский захотел уйти с открытия кинофестиваля после вопроса журналиста

МК: Хабенский захотел уйти с церемонии открытия кинофестиваля после вопроса журналиста

Российский актер театра и кино, художественный руководитель и директор МХТ имени Чехова Константин Хабенский захотел покинуть церемонию открытия 44-го Московского международного кинофестиваля (ММКФ) после вопроса журналиста. Об этом сообщает «Московский комсомолец».

Сообщается, что актер получил награду «Верю» имени Константина Станиславского за покорение вершин актерского мастерства. Со сцены артист рассказал, что намеревался уйти домой еще до начала награждения, такие мысли посетили его после беседы с журналистом.

«Первый вопрос, который мне задали: как вы собираетесь принимать такой приз за вклад в кинематограф, да еще в таком юном возрасте? То есть это все: можно подводить итоги...» — уточнил 50-летний актер. По словам Хабенского, вопрос был сформулирован так точно и доходчиво, что он уже почти развернулся и собирался покинуть мероприятие.

«Но все-таки я Козерог, я развернулся, пошел, ответил какую-то небылицу. И вот сейчас я отвечаю, как я собираюсь принимать. Я понимаю, какие люди стояли на этой сцене. Люди каких человеческих достоинств и профессиональных талантов держали в руках призы. Честно: мне чертовски приятно находиться в списке этих людей и крайне неудобно за сложившуюся ситуацию перед моими друзьями, товарищами, которые находятся сейчас рядом», — поделился директор МХТ Чехова.

Ранее Хабенский заявил, что русскую культуру можно запретить на официальном уровне, но невозможно отменить. Он поведал, что в России существовало и существует огромное количество выдающихся творческих деятелей, вклад которых отрицать невозможно. «Ведь, например, без Чайковского не было бы других великих композиторов, потому что они слушали и впитывали, учились на этом. Это все моменты взаимного обогащения. Искусство всегда требует диалога», — заявил актер.