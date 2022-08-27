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Россиянам рассказали о праве пробовать еду в магазинах

Адвокат Колотович назвала законным право покупателя пробовать еду в магазине до оплаты

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Покупатель имеет полное право попробовать еду и напитки в продуктовом магазине до момента их покупки. Однако в этом случае он обязан оплатить продегустированные продукты. Как регулируется этот вопрос законом, в разговоре с «Лентой.ру» россиянам рассказала адвокат Надежда Колотович.

«Нередки случаи, когда посетители магазинов открывают бутылочку с водой или покупают перекус — чаще всего детям — до того, как оплатили этот товар на кассе. При этом в некоторых торговых точках размещаются специальные предупреждения с просьбой не употреблять продовольственные товары до их покупки. Обычно администрации магазинов ссылаются на Гражданский кодекс РФ, согласно которому посетитель магазина может только осматривать товар и изучать его характеристики», — отметила юрист.

Гражданским законодательством прямо не прописано и одновременно не запрещено право покупателя «продегустировать» продукт до его оплаты

адвокатНадежда Колотович

По сути, размещенные на стеллажах или прилавках продукты являются публичной офертой, иными словами — предложением магазина продукта для заключения договора купли-продажи с покупателем, объяснила она.

«Когда человек берет товар в руки и несет его к кассе, он принимает условия оферты и приобретения товара. То есть фактически заключает с магазином договор купли-продажи. Этот договор в свою очередь предоставляет покупателю право делать с продуктом все что угодно, в том числе пробовать и даже съесть или выпить полностью», — рассказала Надежда Колотович.

Принимая оферту, покупатель также с соглашается приобрести товар. При попытке спрятать упаковку или вернуть продукт обратно на полку может грозить ответственность за мелкое хищение или мошенничество, предупредила юрист.

«Обратите внимание: даже если вдруг продукт оказался просроченным, что выяснилось в момент дегустации, просто вернуть его на полку нельзя. Вы в любом случае обязаны оплатить товар, а уже после получения чека на кассе предъявлять претензию и требовать обмена или возврата средств», — заключила Надежда Колотович.

Ранее россияне признались в готовности обманывать онлайн-магазины.

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Мария Сметанина
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