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Никита Михалков назвал Чулпан Хаматову монстром

Режиссер Никита Михалков назвал актрису Чулпан Хаматову монстром

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Режиссер Никита Михалков негативно высказался об артистах, которые покинули Россию после начала специальной военной операции на Украине. В частности, он назвал Чулпан Хаматову, Анатолия Белого и Людмилу Петрушевскую «монстрами». Об этом сообщает «Московский комсомолец».

По словам режиссера, покинувшие страну артисты «пренебрежительно» высказывались о России, хотя родина дала им немало. «Я, кстати, посмотрел спектакль Хаматовой, Белого и Петрушевской... На мой взгляд, это не талантливо», — подчеркнул Михалков.

Кроме того, он заявил, что не видит «смысла сейчас осуждать», однако хотел бы, чтобы на театральной сцене места этих актеров «заняли молодые, талантливые». «Чтобы их не занимали эти монстры», — заключил режиссер.

Ранее режиссер Никита Михалков выступил против того, чтобы в стране показывали фильмы с участием актеров, покинувших страну после начала спецоперации. Он убежден, что выпускать в прокат картины, в которых снимаются покинувшие страну артисты, не стоит, потому что «неблагодарность должна быть как-то оценена».

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Сергей Истомин
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