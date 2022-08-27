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В Сирии один военный погиб и двое получили ранения во время нападения боевиков

Боевики из района Эт-Танф напали на пост армии Сирии, один военный погиб, двое ранены

Фото: Anas Alkharboutli/ Globallookpress.com

Боевики из района Эт-Танф, находящегося под контролем США, напали на пост отряда 134-й танковой бригады армии Сирии западнее горы Телль-Эт-Тувайед, во время атаки один военный погиб и двое получили ранения. Об этом сообщил заместитель руководителя центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Олег Егоров, передает РИА Новости.

«В результате подрыва ударного беспилотного летательного аппарата кустарного производства, запущенного боевиками, один военнослужащий ВС САР погиб, еще двое получили тяжелые ранения», — указал он.

По словам Егорова, происшествие свидетельствует о неспособности возглавляемой США коалиции обеспечить контроль над территорией и антитеррористическую безопасность.

Генерал-майор также сообщил, что за прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации было зафиксировано три обстрела со стороны террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России).

Ранее центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что в ходе ракетных обстрелов двух баз — Green Village и Conoco — на северо-востоке Сирии пострадали трое американских военных.

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Марина Совина
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