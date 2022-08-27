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В черногорском отеле массово отравились туристы

RTCG: 96 туристов из стран Европы отравились в крупном отеле Будвы и попали в больницу

Фото: Martin Siepmann / Globallookpress.com

Около 100 туристов из Европы отравились в крупном отеле в туристической столице Черногории — городе Будве, сообщает телеканал RTCG.

По данным журналистов, 96 человек заявили о схожих симптомах отравления после употребления еды в отеле, в котором проживали. Несколько десятков из них были госпитализированы. «Вчера вечером, 26 августа, около 22:00 (23:00 по московскому времени) в больницу города Котор привезли 30 пациентов с острым диарейным синдромом и рвотой», — говорится в сообщении.

Медики провели комплексную диагностику. Туристы приехали в Будву из Польши, Италии и Хорватии. Так как большинство из них останавливались в отеле ненадолго, в течение дня они массово обращались за помощью в больницы на побережье страны в городах Цетине, Бар и Котор.

Ранее в Великобритании 24 туриста отправились хлором после посещения спа-зоны в роскошном отеле и попали в больницу.

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Марина Совина
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