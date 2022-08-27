Жителям ДНР, ЛНР и Украины разрешили оставаться в России без ограничения сроков

Путин подписал указ: жителям ДНР, ЛНР и Украины разрешили оставаться в РФ без ограничений

Российский президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому жителям Донецкой, Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) и Украины разрешается находиться в России без ограничения сроков по времени. Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, «граждане ДНР, ЛНР и Украины вправе временно пребывать в РФ без ограничения сроков». Указ также предлагает упомянутым лицам пройти обязательную дактилоскопическую регистрацию, а также медицинское освидетельствование на наркотики, психотропные и психоактивные вещества. Также обследование необходимо для своевременного выявления инфекционных заболеваний и ВИЧ-инфекции.

Помимо этого, люди, приезжающие из этих регионов, вправе вести трудовую деятельность на территории России. Также работодателям и заказчикам разрешено привлекать жителей ДНР, ЛНР и Украины к работе без ограничений. Условием является только прохождение дактилоскопической регистрации и фотографирования.

Ранее уже стало известно, что президент России подписал указ о выплатах беженцам из ДНР, ЛНР и Украины ежемесячной пенсии в размере 10 тысяч рублей. Уточняется, что выплата ветеранам Великой Отечественной войны составит 5 тысяч рублей.