На Западе назвали имя нового президента Украины

На Западе заявили, что главком ВСУ Залужный может сменить Зеленского на посту президента

Западные СМИ заявили, что между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерием Залужным разгорелся серьезный конфликт, который может закончиться отставкой одного из них. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Bild.

По данным издания, Зеленский сильно нервничает из-за слухов о президентских амбициях главкома. Генерал может стать президентом после окончания боевых действий. Вместе с тем Bild говорит о лидерских качествах и военной смекалке Залужного, а польская газета Wyborcza называет главкома «помесью Давида и Моисея».

Однако украинские СМИ предполагают, что в начале сентября текущего года Залужного назначат главой Минобороны. Формально Зеленский его повысит, но фактически отстранит от руководства армией, что притормозит рост его популярности в обществе.

Отмечается, что на пост главкома ВСУ прочат командующего сухопутными войсками Александра Сырского. До этого возглавлял Объединенный оперативный штаб ВСУ, который координировал действия в Донбассе. Кроме того, он руководил антитеррористической операцией в регионе.

Другая возможная альтернатива Залужному — начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов. Известно, что с 35 лет он бригадный генерал, с 36 — генерал-майор. В последнее время Буданову доверили руководство комитетом по вопросам разведки при украинском президенте. Согласно одной из версий, он стоит за диверсиями в Крыму.

«Зеленский полностью зависит от Запада. Там пока удовлетворены развитием событий на Украине и не спешат смещать главу государства, но когда ситуация изменится, о Залужном вспомнят», — подчеркнул политолог Александр Дудчак.

11 августа советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о готовности сменить Зеленского на посту главы государства. Политик готов выдвинуться в президенты в том случае, если нынешний украинский лидер не пойдет на второй срок.