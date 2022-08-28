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Экономика

Названы европейские страны с самым высоким уровнем безработицы

В Греции и Испании зафиксировали самый высокий уровень безработицы в Европе

Фото: Erwan Hesry / Unsplash

В Греции и Испании зафиксировали самый высокий уровень безработицы в Европе — 12,7 и 13,3 процента соответственно. Об этом сообщает РИА Новости.

Эти европейские страны названы главными «бездельниками» в Евросоюзе. Отмечается, что в Греции в настоящее время разгар туристического сезона, однако обслуживающего персонала не хватает. Это связывают с тем, что многие греки решили переквалифицироваться. Кроме того, молодежь недовольна зарплатами в стране и не связывает свое будущее с Грецией.

«Прошло два неудачных лета. Пандемия побудила людей, сезонно занятых в турсферах, переквалифицироваться на другие специальности. Сейчас желающих подработать в кафе или гостинице в разы меньше», — рассказала жительница острова Корфу Татьяна. Она отметила, что жители Греции недовольны не столько безработицей, сколько удорожанием жизни. В стране растут цены на электричество, газ, бензин и продукты.

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В Испании же наблюдаются проблемы с вакансиями, связанными с высококвалифицированными специальностями. При этом в отличие от греков испанцы не стремятся переехать в другую страну, но часто перемещаются внутри своей: южные испанцы едут на север, северные — на юг.

Житель Мадрида Хуан утверждает, что власти стараются решить проблему безработицы. В Испании работают аналоги биржи труда, в которых гражданам рассказывают о государственных вакансиях.

Руководитель Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Алексей Кузнецов отметил, что традиционная безработица в Испании и Греции объясняется их экономической структурой. «Например, в Испании долгое время вопрос трудоустройства решали за счет раздувания строительного сектора и туризма. Это привело к появлению рабочих мест с невысокой квалификацией. Такой подход не может бесконечно развивать экономику, и, когда что-то происходит, процент увольнений моментально растет», — сказал он. В Греции же, по мнению Кузнецова, у людей нет мотивации получать новые специальности. В этом играют роль пособия по безработице.

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Евгений Шульгин
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