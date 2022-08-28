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Лавров заявил о подмене Западом дипломатии санкционной политикой

Глава МИД России Лавров заявил о подмене Западом дипломатии санкционной политикой

Кадр: МИД РФ

Страны Запада подменили дипломатию своей санкционной политикой. На это указал министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью, опубликованном на сайте МИД.

«Запад только и живет этими санкциями. По сути, подменил ими то, что раньше называлось дипломатией», — сказал он.

Глава дипведомства отметил, что одной из наиболее ярких инициатив Движения неприсоединения является неприемлемость односторонних санкций. Лавров добавил, что это является «прямым камнем в огород Запада».

Движение неприсоединения — международная организация, в которую входят 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках. Оно было создано на Белградской конференции в сентябре 1961 года. Россия является в этой организации страной-наблюдателем.

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Марина Совина
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