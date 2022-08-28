Медведев спрогнозировал цену за газ в пять тысяч евро

Зампред СБ РФ Медведев прогнозирует стоимость газа в 5 тысяч евро за тысячу кубометров

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев спрогнозировал рекордную цену за газ из-за повышения цен на голубое топливо. Своим мнением политик поделился в Telegram.

«В связи с повышением цены на газ до 3500 евро за тысячу кубометров вынужден повысить прогнозную стоимость до 5 тысяч евро до конца 2022 года», — написал Медведев. Зампред Совбеза оставил в конце поста подпись на английском With warm regards, что переводится на русский «С теплыми пожеланиями».

В отчете лондонской биржи ICE и газотранспортных операторов говорится, что из-за ограниченных поставок российского газа в Европу, биржевые цены на этот ресурс на европейском рынке приблизились к рекордным значениям.

Отмечается, что прогнозируемая цена газовых фьючерсов с поставкой топлива в сентябре достигла к последнему торговому дню значения в 3507,3 доллара. Этот результат стал рекордным за всю историю газовых хабов в Европе — с 1996 года. За прошедшую неделю цена выросла на тысячу долларов, то есть практически на 40 процентов.