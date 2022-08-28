Биржевые цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям

Биржа ICE сообщила, что цены на газ в Европе приблизились к рекордным значениям

Из-за ограниченных поставок российского газа в Европу, биржевые цена на этот ресурс на европейском рынке приблизились к рекордным значениям. Об этом говорится в отчете лондонской биржи ICE и газотранспортных операторов, передает РИА Новости.

Отмечается, что прогнозируемая цена газовых фьючерсов с поставкой топлива в сентябре достигла к последнему торговому дню значения в 3507,3 доллара. Этот результат стал рекордным за всю историю газовых хабов в Европе — с 1996 года. За прошедшую неделю цена выросла на тысячу долларов, то есть практически на 40 процентов.

Ранее аналитики Центра развития энергетики (ЦРЭ) заявили, что пик сезона ураганов в США угрожает газовому рынку Европы за счет нарушение стабильности поставок американского сжиженного природного газа (СПГ). По данным компании Rystad Energy, сезон ураганов неблагоприятно действует и на рынок.