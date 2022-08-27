Названа новая угроза для газового рынка Европы

Центр развития энергетики: пик сезона ураганов в США угрожает газовому рынку Европы

Аналитики Центра развития энергетики (ЦРЭ) заявили, что пик сезона ураганов в США угрожает газовому рынку Европы за счет нарушение стабильности поставок американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом сообщает РИА Новости.

По данным компании Rystad Energy, сезон ураганов неблагоприятно действует и на рынок.

Э«ффект на рынок зависит от объема вызванных разрушений, но поскольку США стали крупнейшим поставщиком СПГ и нефтепродуктов в Европу, потенциальные последствия могут быть значительными», - говорится в сообщении ЦРЭ.

Эксперты напомнили, что сильный ураган, подобный прошлогодней «Иде», может вызвать сбой отгрузки сжиженного природного газа с терминалов в Мексиканском заливе. Тогда поставки СПГ на мировой рынок сократятся примерно на 300 миллионов кубометров в сутки.

Ранее сообщалось, что цены на газ в Европе достигли исторического максимума. Стоимость топлива рекордно повысилась с 1996 года — за все время функционирования газовых хабов в Европе. Так, расчетная цена газа составила 2861,6 доллара за тысячу кубометров.